Kurt Villavicencio al ‘gato’ Cuba tras reconciliación con Ale Venturo: “Ojalá te portes bien”

El último fin de semana se realizó uno de los eventos más esperados del año, ‘Cochinola’, el cuál reunió a varios personajes de la farándula peruana hasta incluso hubo una reconciliación que acaparó las portadas de los medios.

Un beso apasionado entre el futbolista Rodrigo ‘el gato’ Cuba y Ale Venturo se llevó los reflectores de la cama, luego de haber estado separados por algunos meses, lo que desató los comentarios del conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio.

¿QUÉ DIJO KURT SOBRE LA PAREJA?

Durante la emisión del programa, Kurt no se guardó nada y le aconsejó al pelotero a no decepcionar a la madre de su última hija, por lo que, espera que no la engañe en esta segunda oportunidad que ha tenido.

“Noche de Cochinola y miren tremendo chape (entre el gato y Ale) ya no pueden negar absolutamente nada. Fue una tontería que cada uno entre por puertas diferentes. Ojalá ‘Gato’ Cuba te portes bien porque no te queremos ver bailando por otros lados”, mencionó.