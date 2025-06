Alexandra Hörler anuncia que está embarazada: "Quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve"

Tras la información que compartió el último lunes Kurt Villavicencio en Todo Se Filtra anunciando que una conductora de Panamericana Televisión se encontraba embarazada y el ministerio terminó. La presentadora que se encuentra en la dulce espera es Alexandra Hörler.

FELICIDAD BRILLA EN LA VIDA DE ALEXANDRA

Durante una conversación con Kurt, la conductora de Paren Todo, no pudo ocultar su felicidad por la noticia que recibió hace unas semanas atrás, y aseguró que al tener a su pequeño en brazos le entregará todo lo que no pudo obtener en el pasado.

“Esta es la noticia más linda, más espectacular y dulce que me ha tocado dar. Voy a ser mamá a los 41 años (…) En principio yo no quería ser mamá, no quería tener hijos, pero cuando conocí a mi esposo la situación cambio (…) Que bonito es tener un hijo que tenga lo que yo no tuve y que crezca como yo no crecí y ahora se cumplió”, mencionó.

Finalmente, Alexandra Hörler confirmó que en un par de semanas realizará la develación del sexo de su hijo que está esperando. “Si voy hacer, ya van a saber”, comentó la conductora revelando que tiene 17 semanas de gestación.