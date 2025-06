Yolanda Medina multiplica por cero a Paloma de la Guaracha: “No la conozco”

A pesar de que hace tiempo atrás tenían una amistad, todo habría quedado en el pasado, luego de que Paloma de la Guaracha mencionara que Yolanda Medina le habría hecho brujería a Pamela López en beneficio de su amiga Pamela Franco.

Luego de estar con las tensiones elevadas, la cantante estuvo presente en la inauguración del restaurante de la exvedette Katty Rojas y multiplico por cero cuando fue consultada por las cámaras de Todo Se Filtra sobre Paloma. “No la conozco la verdad”.

NO DUDÓ EN RESPONDERLE A YOLANDA MEDINA

La respuesta de Paloma de la Guaracha no se iba a esperar y la amiga de Susy Díaz tildó de “loca” a Yolanda Medina por haber dicho que no sabía quien era ella. Además, mencionó que no quería tener ningún problema con la cantante.

“¿Ya vino ya? Yo no quiero problemas, yo quiero pasarla bonito. Tranquilo”, dijo en un primer momento. Después fue consultada de la respuesta que dio Yolanda sobre algún vínculo que tuvieran a lo que no dudó en responder lo siguiente. “No creo (que haya dicho que no me conoce). Está loca”.