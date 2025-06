Kurt Villavicencio a Pamela López: “Paras pegada mañana, tarde y noche con Paul Michael”

Al parecer su vínculo con Pamela López le está dando los primeros frutos a Paul Michael, ya que, el miércoles 11 de junio, el exintegrante de La Combinación de La Habana, fue presentado como un chico reality.

Esta noticia no cayó bien al conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, quien no dudó en arremeter una vez más con el colágeno de la aún esposa de Christian Cueva, enfatizando que no lo deja respirar un momento solo al chico.

“Anda y haz las taras con tus hijos Pamela López (…) Entiendo que está rehaciendo su vida, no me voy a cerrar en eso, que sufrió demasiado con Cueva, pero no te pases, estar pegada a Paul Michael mañana, tarde, noche y hasta madrugada”, declaró.

NO ENTIENDE PORQUE LLEGÓ AL PROGRAMA

Kurt Villavicencio se siente decepcionado del productor del programa de reality del canal vecino, ya que, de acuerdo a su percepción se han equivocado al convocar a Paul Michael, debido a que es una persona que no tiene carisma y no engancha con los televidentes.