La ‘Nena’ Cubillas denuncia que Juan Ichazo insiste en presentar a su hijo con Macarena Vélez

A más de un mes de haber iniciado su relación con Macarena Vélez, los problemas entre Juan Ichazo y la madre de sus hijos, Johana ‘La Nena’ Cubillas continúan. Esta vez, la hija del exjugador peruano, Teófilo Cubillas hizo una grave denuncia contra el argentino.

De acuerdo a lo contado por ‘La Nena’, el padre de sus pequeños tendría planificado presentarle a sus primogénitos la nueva novia que tienen, esto a pesar de que hay un acuerdo entre ambas partes.

“Ahora ha llegado mi hijo del Día del Padre. Acaba de llegar de la celebración y mi hijo me dice: Mamá vamos a ir, mi papá me va a llevar a los juegos y le digo que bueno amor y me dice: ¿Sabes quien va a estar ahí? y dije: ¿Quién? Y dijo: Macarena”, contó en primer momento.

NO QUIEREN CONOCER A MACARENA VÉLEZ

La ‘Nena’ Cubillas reveló que el hijo menor que tiene con Juan Ichazo le ha dejado en claro que no quiere conocer a Macarena Vélez, sin embargo, el argentino estaría insistiendo para que ambos puedan coincidir.