Kurt Villavicencio tilda de “doble cara” a Xiomy Kanashiro por juntarse con imitador del conductor

Al parecer el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio le ha declarado la guerra a la presentadora de Zona Musical, Xiomy Kanashiro, quien hasta el momento no acepta en visitar las instalaciones del programa de Kurt.

El presentador del espacio de entretenimiento se enteró que la actual pareja de Jefferson Farfán compartirá escenario con su imitador y la calificó de “doble cara”. Además, dejó en claro que la popular ‘Chinita’ no dejaría ingresar las cámaras de TSF.

“Ella que va a querer que una cámara de Todo Se Filtra ingrese a su show donde estará Miguel Moreno, Luigi Carbajal y otras personalidades (…) Párate con mi imitador para luego rebotar y burlarnos (…) Como es la doble moral y el afán de hacer dinero y facturar. Acá no quiere venir, ni siquiera que me pare para hacerle una entrevista (…) Xiomy no seas doble moral, pero bien que juegas que estarás con mi imitador”, mencionó.

UN MAL RECUERDO DE XIOMY KANASHIRO

Durante sus declaraciones, Kurt Villavicencio recordó el impase que tuvo con Xiomy Kanashiro en las instalaciones de Panamericana Televisión. “Me dio la espalda en la puerta de la esquina de televisión”.