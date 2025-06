Patricio Parodi tras participación de Pablo Heredia en El Valor de la Verdad: “No me salpico nada”

El último domingo, Beto Ortiz tuvo en El Valor de la Verdad como participante a Pablo Heredia, quien hizo increíbles revelaciones sobre su vida amorosa donde habló acerca de Alessandra Fuller, Flavia Laos y Patricio Parodi, quien se pronunció al respecto.

Al escuchar su nombre en el temible ‘sillón rojo’, el ahora streamer decidió que las confesiones del actor argentino no lo han perjudicado. “No me ha salpicado nada lo que habló porque no salió hablar de mí”.

DESCARTÓ ALGÚN VINCULO CON PABLO HEREDIA

Aunque ambos trabajaron en el mismo canal, uno por una novela y otro en un reality, Patricio Parodi descartó cualquier vínculo amical en el pasado con Pablo Heredia, sin embargo, señaló que, de encontrarse en algún sitio, no tendría problema en saludarlo.

“No ha sido mi amigo, ni lo es. Me lo encuentro de vez en cuando cuándo salgo de fiesta, lo saludo porque creo que hemos trabajado en el medio alguna vez, lo voy a saludar porque no reconocemos entre la gente que trabaja en la televisión”, precisó.