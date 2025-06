Kurt Villavicencio sobre Samahara Lobatón: “¡No me vengan a decir que es guapa!”

En medio de la espera de su segundo hijo de Bryan Torres, las actitudes de Samahara Lobatón al parecer han cambiado, ya que, al ser abordada por un equipo de Todo Se Filtra, no dudó en brindarle unas pequeñas declaraciones.

Tras sus palabras, el conductor del programa, Kurt Villavicencio destacó la amabilidad que tuvo la hija de Melissa Klug, sin embargo, decidió opinar sobre ella, indicando que no es una persona agraciada físicamente.

“Se nota que el bebé (que espera) será hombre porque no la veo desmejorada. La gestación le ha dado un poco de realeza. La veo guapa. Ojo, no es guapa, a mi no me vengan a decir que la Samahara es guapa, pero ha cambiado su rostro”, comentó.

COBRA ELEVADAS SUMAS PARA VISITAR LOS PROGRAMAS

De acuerdo a la información compartida por Kurt Villavicencio, Samahara Lobatón estaría cobrando alrededor de S/2 mil cada vez que visita un programa, dejando cerrada la puerta de que algún día pueda llegar al set de Todo Se Filtra.