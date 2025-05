Kurt Villavicencio sobre Paul Michael: “No tiene ningún tipo de talento”

La espera terminó para la inauguración de ‘La Cueva de Kittipam’, evento encabezado por Pamela López y Paul Michael, el cual tuvo una acogida considerable por los fanáticos de la aún esposa de Christian Cueva y el exintegrante de La Combinación de La Habana.

En medio de esta situación, un equipo de Todo Se Filtra, pudo acudir a la fiesta y captó al cantante en unas situaciones que fueron llamativas para el conductor Kurt Villavicencio, quien no dudó en arremeter contra el saliente de la madre de los hijos de Cueva.

“Ese hombre no aprende. No se mastica chicle, si quieres hacerlo, puedes masticar chicle en tu casa, mientras estas tirado en tu cama. Estas en un evento, y los anfitriones son Pamela López y su peor es nada (Paul Michael) porque no tiene gracia, tampoco talento y ni siquiera se como estuvo en La Combinación de La Habana”, comentó.

NO SE ABURRE DE ESTAR TODOS LOS DÍAS CON PAUL MICHAEL

Al observarlos todos los días acaramelados en las plataformas digitales y cuando tienen algún tipo de entrevista, Kurt Villavicencio le envió un mensaje a Pamela López, precisando que deberían alejarse un momento mientras cada uno está realizando sus actividades personales.