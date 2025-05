Chechito recuerda que pasó “roche” con Pamela López por culpa de su animador

En medio de la inauguración de ‘La Cueva de Kittipam’ de Pamela López y su saliente Paul Michael, el cantante de cumbia, Chechito recordó que tuvo un impase con la madre de los hijos de Christian Cueva por culpa de su animador.

En conversación con Todo Se Filtra, el joven artista mencionó que, durante una presentación, la persona encargada de hacer bailar a los asistentes confundió a la aún esposa de ‘Aladino’ con la actual pareja del jugador de Cienciano, Pamela Franco.

“Una vez tuvimos un inconveniente. Mi animador se confundió de nombre de Pamela, y luego me habló y me dijo: Oye como va suceder eso. A lo que le dije que no había sido yo, sino que había sido mi animador”, declaró.

‘CHECHITO’ EL INTELECTUAL

La vestimenta que utilizó Chechito para una de sus últimas presentaciones no pasaría desapercibida para el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, quien le dijo que parecía una persona intelectual usando lentes y dejar de lado el tradicional gorro que se pone en cada evento musical.