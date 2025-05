Kurt Villavicencio sobre Milena Zárate y Greissy Ortega: “Si se amistan, ya no facturan”

En las últimas semanas se conoció que Milena Zárate estrenará muy pronto una serie sobre su vida donde se conocerá algunos pasajes de su vida junto a personas como Edwin Sierra, Greissy Ortega y otros miembros más de su familia.

A pocas semanas de que se lance el contenido, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, no se calló nada y arremetió contra la colombiana y su hermana Greissy, a quien les dijo, que deben continuar peleadas, ya que, si eso cambian no podrán tener algún tipo de publicidad.

“Se dice y especula que Greissy Ortega habría escupido a Milena Zárate, no me sorprende nada de ellas. Si también le quitó el marido a su hermana, que me va a sorprender eso (…) La novela debe continuar porque si se amistad, ninguna de las dos factura”, comentó.

ACTORES QUE PARTICIPARÁN

En el tráiler que compartieron en redes sociales, se observa una serie de actores reconocidos en nuestro país como lo son Reynaldo Arenas y Miguel Vergara, quien será el encargado de darle vida en la ficción a Edwin Sierra.