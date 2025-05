Flor Ortola descarta amistad con Onelia Molina: “No me interesaría tenerla en mi círculo”

Al parecer la guerra entre Flor Ortola y Onelia Molina ha sido declarada. En su visita al programa Todo Se Filtra, Flor descartó de plano que pueda tener algún tipo de vínculo amical con la expareja de Mario Irivarren.

“Yo creo que no (sobre amistad) y si le pregunta lo mismo a Onelia va a decir lo mismo. No hay feeling (sentimientos). Tenemos distintos intereses y nos manejamos distintos (…) No me interesaría tenerla en mi círculo de intimidad”, comentó.

Asimismo, la argentina mencionó que muchas veces se cruzan en diversos establecimientos de diversión, pero ninguna de las dos se saluda, debido a que no tienen el interés de hacerlo y prefieren cada una ir por su lado.

PREFIERE TENER A SU COSTADO A VANIA BLUDAU

A pocos días de cumplirse un mes del matrimonio entre Said Palao y Alejandra Baigorria, donde se suscitó una polémica entre Vania Bludau y Mario Irivarren, Flor Ortola aseguró que desde el primer día que conoció a Vania tuvo una gran conexión.