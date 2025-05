Pamela López sobre Lucho ‘Mi Barrunto’: “Fue impresentable desde el momento que llegó a mi boda”

Al parecer los conflictos entre Pamela López y el entorno del padre de sus hijos, Christian Cueva, no tiene cuando finalizar. Esta vez, la aún esposa del futbolista de Cienciano arremetió contra Lucho ‘Mi Barrunto’.

En medio de una conversación con Kurt Villavicencio para Todo Se Filtra, la ahora presentadora de eventos no se guardó nada y calificó al empresario como una persona “impresentable” desde la fecha en la que contrajo matrimonio con ‘Aladino’.

“Para mí fue impresentable (Lucho) desde el momento que llegó a mi boda. Después fui conociéndolo. Obviamente, habían cosas que no me gustaban de él porque todo el tiempo no tenía otro tema más que hablar de dinero (…) Me parecía ridículo”, aseguró.

CHRISTIAN CUEVA HABLÓ MAL DE LUCHO ‘MI BARRUNTO’

De acuerdo con Pamela López hubo un tiempo en el que Christian Cueva y Lucho ‘Mi Barrunto’ tomaron distancia. En ese lapso, Pamela reveló que tiene pruebas donde ‘Aladino’ habría hablado mal del empresario a quien considera como uno más de su familia.