Mayra Goñi sobre Neutro: “Seguimos siendo amigos, pero por ahora no lo he podido ver”

Desde la primera vez que salieron juntos en las trasmisiones digitales, Mayra Goñi y Neutro, se mostraron muy acaramelados, generando una serie de especulaciones en los medios de comunicación por una presunta relación entre la actriz y el streamer.

Sin embargo, tanto cariño que compartían frente a las cámaras habrían quedado en el pasado, ya que, actualmente ambos se han visto distanciados. Ante esta situación, la también cantante mencionó que aún los une un vínculo amical, pero cuestiones de tiempos no han podido estar juntos.

“Seguimos siendo amigos como siempre. Ahora no lo he podido ver mucho por el tema de los ensayos. He estado un poquito ocupada (por el tiempo), pero seguro en algún momento coincidiremos y me volverán a ver con él”, declaró a Todo Se Filtra.

NO LE CIERRA LAS PUERTAS AL AMOR

Al ser consultada sobre algún vinculo amoroso, Mayra Goñi no descartó volverse a enamorar, pero por estos momentos se encuentra enfocada en su carrera. “Estoy tranquila. No estoy buscando el amor, pero tampoco me niego a que me encuentre”.