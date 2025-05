Pamela López sobre Christian Cueva: “No recibo absolutamente nada para mí”

Al parecer los conflictos entre Pamela López y Christian Cueva tiene para mucho tiempo más. Esta vez, la aún esposa del futbolista de Cienciano reveló en Todo Se Filtra que el padre sus hijos les pasa solo dinero a sus pequeños, pero a ella no le toca nada.

En conversación con Kurt Villavicencio, Pamela aseguró que todo el monto que deposita ‘Aladino’ es destinado para los gastos de sus hijos. Además, tildó a la defensa legal como una persona que no sabe nada al respecto de lo que viene defendiendo.

“El abogado (de Cueva) a quien lo llamó el impresentable (…) ¿El ha mostrado vouchers como pruebas? El dinero no va a mi cuenta. Yo no recibo del padre de mis hijos ni un huevo, ni un chicle, ni un chicle, ni una cajetilla de fósforos. No recibo absolutamente nada”, mencionó.

CHRISTIAN CUEVA NO ES UNA PERSONA RESPONSABLE

Con la lengua más afilada que nunca, Pamela López tildó a Christian Cueva como una persona “irresponsable” y recordó que por la denuncia que hizo ante las autoridades competentes el pelotero se acercó a pagar la mensualidad del colegio de sus hijos.

“Los únicos pagos que él ha hecho es directamente al colegio por fuerza mayor, porque yo hago mi denuncia pública un ocho y el paga un 10. No es que él es responsable y él paga, no es así”, enfatizó la aún esposa de ‘Aladino’.