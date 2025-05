Bailarina argentina sobre Milett y Tinelli: “No daba ni un mango por la relación entre ambos”

Para muchas personas, el amorío entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli era parte de un show, sin embargo, con el paso de las semanas, ambos terminaron con las especulaciones, ya que, hasta el momento tiene una relación de más de un año.

Antes de que ambos inicien esta aventura, la bailarina argentina y coach del Bailando 2023, Damasia Ochoa reveló que no daba ninguna esperanza para que la modelo peruana y el conductor de televisión puedan estar juntos.

“Yo no daba un mango por la relación. Es sorprendente el tiempo que vienen durando. Pensé que iba a ser algo medio pasajero, ósea no pensé que iban a durar. Me parece que no viven juntos (Milett y Marcelo)”, indicó en Todo Se Filtra.

NO LA QUIEREN DE JURADO EN ARGENTINA

Con su elevada experiencia como bailarina, Damasia Ochoa, reveló que se estaría planificando un nuevo reality conducido por Marcelo Tinelli, sin embargo, espera que Milett Figueroa no participe en el programa como conductora.