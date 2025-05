Delany López no descarta sentarse en El Valor de la Verdad: “Lo estoy pensando”

Antes de que se estrenara El Valor de la Verdad, se especuló que Delany López iba a ser la primera participante del programa, sin embargo, ello no sucedió, sin embargo, su presencia en el temible ‘sillón rojo’ solo sería cuestión de semanas.

En medio de esta situación, Delany no descartó participar en el espacio de Beto Ortiz, por lo que en estos momentos se encuentra analizando la propuesta. Además, mencionó que, de aceptar, hablaría de todo lo que pasó en su vida incluyendo su vínculo con Jefferson Farfán.

“Si me llegó una propuesta de nuevo. Por el momento, no tengo nada firmado. Lo puedo pensar (participación en El Valor de la Verdad). Es una decisión muy difícil porque exponerte muchísimo. Yo cuando hago algo hasta terminarlo no paro. Voy con todo (sobre los 50 mil soles)”, mencionó a Todo Se Filtra.

COMPARACIÓN CON XIOMY KANASHIRO

Las comparaciones con Xiomy Kanashiro en las plataformas no se hacen esperar, por lo que, Delany López manifestó que comúnmente lo escucha en las redes sociales, pero no lo toma importancia a los comentarios de los cibernautas.