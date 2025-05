Darinka Ramírez sobre uso de frase de Farfán: “Gracias a ello, facturo para su hija”

Luego de conocerse que Jefferson Farfán envió una demanda contra Darinka Ramírez, quien utilizó la peculiar frase: “Dame luz” para grabar un video para una empresa, la madre de la última hija del exjugador de Alianza Lima se pronunció al respecto.

En conversación con un equipo de Todo Se Filtra, Darinka mencionó que las palabras de la popular ‘foquita’ se encuentran patentadas, por lo que ha decidido sacar su propia frase. Además, indicó que, gracias a ello, puede llevar dinero para seguir cuidando a su pequeña.

“Tengo entendido que lo ha patentado el año pasado, pero no tiene relación a lo que he dicho últimamente (…) Yo estoy en proceso de patentar la mía, la cual es: dame brillo, ya no luz (…) Yo me estoy apoyando (en su frase), gracias porque también puedo facturar para su hija”, mencionó.

NO TENGO COMUNICACIÓN CON ÉL, PERO VAMOS A SEGUIR VIÉNDONOS

Ambos al parecer se declararon la guerra, sin embargo, Darinka Ramírez recalcó una vez más, que no tiene ningún tipo de comunicación con Jefferson Farfán, pero al tener una hija en común, ambos tendrán que reunirse muy pronto.