Jossmery Toledo llama a la cigüeña y revela que le gustaría ser madre

Aunque hasta el momento no encuentra a una persona que le robe el corazón, Jossmery Toledo reveló por medio de una transmisión en vivo por redes sociales que le gustaría llamar a la cigüeña y así convertirse en madre por primera vez.

“He pensado llevar el curso de mujeres gestantes, obviamente, porque yo también quiero ser mamá y quiero aprender. Entonces, ese curso me ayudará a llevar una buena alimentación, entrenamientos y otras actividades más”, mencionó la exintegrante de la PNP.

NO HA TENIDO MUCHA SUERTE EN EL AMOR

Por otro lado, Jossmery Toledo fue consultada por un fan sobre las cosas que se arrepiente de haber hecho en la vida, a lo que contestó, que por el momento está con la conciencia tranquila, sin embargo, comentó que no ha tenido mucha suerte en poder encontrar una buena persona.

“En realidad no me arrepiento de casi nada porque después aprendo, pero si me arrepiento de no ser tan cuidadosa con el tema de escoger a los chicos, eso sí, pero bueno de eso uno aprende”, manifestó la ‘extombita’.