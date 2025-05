Sandra Mathwes sobre Diego Chavarri: “Me escribía mientras estaba casada con Farid Ode”

En medio de la celebración del quinceañero de la hija de Sandra Mathews que tuvo con Farid Ode, las cámaras de Todo Se Filtra, asistieron a este momento importante para la vida de los padres y pudo conversar con Sandra, quien hizo una increíble revelación.

Durante la conversación con el programa que conduce Kurt Villavicencio, la loretana reveló que el expelotero Diego Chavarri buscaba contactarla por las redes sociales mientras se encontraba en su vida de esposa con Farid.

“Cuando estaba casa con Farid, me acuerdo que él me molestaba, me escribía, pero nada. En su momento salió en los medios de comunicación que Farid lo cuadró”, mencionó la modelo dejando abierta la posibilidad de que el ‘diablito’ no fue el único que trató de tirarle maicito.

OTRO PELOTERO MÁS A LA LISTA

Al igual que Diego Chavarri, Sandra Mathews contó que otro pelotero que la buscaba era Jean Deza, quien en algunas oportunidades la invitó a salir, pero ella simplemente no aceptó, porque ya lo conocía como era.