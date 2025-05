Kurt Villavicencio sobre Jefferson Farfán: “Es mejor tenerlo como amigo que como enemigo”

Luego de conocerse que Jefferson Farfán habría interpuesto una denuncia contra Darinka Ramírez por haber utilizado su frase “dame luz, la cual lo ha caracterizado desde que lanzó su podcast ‘Enfocados’ junto al exjugador Roberto Guizasola.

Tras este hecho, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio opinó al respecto y mencionó que el expelotero no se guarda nada y cuando ve la oportunidad de arremeter contra alguien lo hace. Además, aconsejó a la presentadora de Zona Musical, Xiomy Kanashiro.

“Queda constancia (con la denuncia) que Jefferson Farfán no te perdona ni una. Es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. Xiomy Kanashiro date cuenta donde te has metido porque el día que la relación no funcione, las cosas terminarán terrible”, comentó Kurt.

LA MÁS PERJUDICADA ES LA HIJA DE AMBOS

Con esta nueva polémica en la vida de Jefferson Farfán, Kurt Villavicencio aseguró que la única perjudicada en este caso es la hija que tienen el exfutbolista de Alianza Lima y Darinka Ramírez, ya que, se estaría generando un distanciamiento entre ambos.