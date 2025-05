Mejor amigo de Pamela Franco sobre Pamela López: “Es una chica que le gusta salir de fiestas”

En las últimas semanas Pamela López ha estado en las diversas portadas por su relación con el exintegrante de La Combinación de La Habana, Paul Michael. Ante esta situación, el entrenador y mejor amigo de Pamela Franco, Dilver García, opinó acerca de las actitudes de la aún esposa de Christian Cueva.

Durante una entrevista con Todo Se Filtra, el coach de la cantante aseguró que no conoce a la madre de los hijos de Cueva, sin embargo, se entera por los medios de comunicación, que es una persona que le encanta salir de rumba.

“Nunca he hablado con ella. Más que he visto en redes sociales veo que es una chica que le gusta salir de fiestas. Quien hace predica con el ejemplo (…) Si yo soy mamá o papá, me quedo cuidando a mis hijos y no estar viviendo una vida tan mediática”, comentó.

ENTRENA A LA MEJOR ARTISTA DEL PERÚ

Dilver García no dudó en llenar de elogios a Pamela Franco y llenó de elogios a la exintegrante de Alma Bella, indicando que es la mejor artista del Perú. Además, reveló que algunas veces Christian Cueva se da una vuelta por el gimnasio y lo ayuda en los ejercicios.