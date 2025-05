Flor Ortorla a Tilsa Lozano: “Si nos ponemos a juzgar a las personas, se tiene que ir primero ella”

Tras la polémica que se generó en La Noche Habla entre la conductora Tilsa Lozano y la amiga de Alejandra Baigorria, Flor Ortola, quien había sido invitada al programa para contar lo que había sucedido en la boda de la ‘gringa’ de Gamarra, la modelo argentina no esperaría y le respondió a la exvengadora.

Durante su conversación con Kurt Villavicencio en Todo Se Filtra, la exchica reality arremetió contra Tilsa, a quien la desacreditó en su totalidad de poder opinar sobre las personas de Chollywood debido al pasado que tuvo.

“Acá no vamos a tener el dedito juzgador porque si nos ponemos a juzgar en valores y en cómo actuamos en la vida, acá se tienen que ir todos y primero ella (Tilsa Lozano)”, comentó Flor dejando atónito a Kurt.

NO ESTABA PREPARADA PARA CONVERSAR CONMIGO

Flor Ortola no se quedaría callada y continuará despotricando contra Tilsa Lozano, indicando que la expareja de Jackson Mora no se había preparado para poder conversar con ella. “Tenía una invitada (que era yo) sentada al lado y ni siquiera sabía a que me dedicaba. Eso habla la falta de profesionalismo”.