Giuliana Rengifo sobre Maryto: “Me conquistó su forma de cantar, no porque sea guapo”

Meses atrás, Giuliana Rengifo anunció el fin de su relación con Maryto, quien hace unas semanas, confirmó el inicio de su amorío con Angela Alor, con quien se ha tatuado su nombre, por lo que se presagia que el cantante se encuentra muy enamorado.

Ante esta nueva parejita que nació en Chollywood, Giuliana visitó Todo Se Filtra y conversó con Kurt Villavicencio sobre su expareja y comentó que fue lo que le cautivo. “Mario no (es guapo). Lo que me conquistó de Mario fue su forma de cantar no porque sea guapo”.

LE DESEA LO MEJOR A MARYTO

Por el momento, Giuliana Rengifo no quiso ser mezquina por la nueva relación de Maryto y le deseó la mejor de las suertes en está nueva ilusión que tiene junto a la influencer Angela. “Me alegra que la gente sea feliz mientras dure”.

Finalmente, la cumbiambera dejó en claro los requisitos que debería cumplir el próximo hombre que desee conquistar su corazón. “Me gusta que me engrían, pero no me gusta mantener a alguien, ni que me mantengan”.