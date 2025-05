Cuñada de Alejandra Baigorria sobre vestido de Onelia en boda: “No me agrado”

El fin de semana se realizó la denominada boda del año entre Alejandra Baigorria y Said Palao, en la cual se registró una serie de eventos llamativos como la conversación que tuvieron la ‘gringa’ de Gamarra y Mario Irivarren sobre Vania Bludau, a pesar de la relación que tiene la ‘calavera coqueta’ con Onelia Molina.

Durante el matrimonio, la cuñada de Alejandra, Paula Elguera, novia de su hermano Derek Baigorria, opinó sobre el vestido que utilizó Onelia en este momento importante para la empresaria. “La verdad, la forma como tal, no me agrado al 100%. No me gustó es la verdad, pero su maquillaje si me gustó”.

SALUDÓ LA VESTIMENTA DE VANIA BLUDAU

Tras estos comentarios, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio mencionó que Paula era una chica que apoyaba a Vania, por lo que al consultarle sobre la vestimenta de la exnovia de Mario Irivarren, no dudó en destacar su manera de lucirse en la boda.

“Me encanta. Se le vio espectacular. Ella es muy guapa. Tiene los pómulos bastantes marcados, eso es muy favorecedor (para el maquillaje). Su rostro es bastante perfilado. Siento que el peinado que le hicieron le quedó bastante espectacular”, enfatizó.