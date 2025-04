Pamela López revela la relación que tiene con Paul Michael: “Solo es mi compañero de trabajo”

En las últimas semanas se les ha visto a Pamela López y Paul Michael en situaciones comprometedoras, hasta el punto en el que el exintegrante de La Combinación de La Habana confirmara el amorío con la aún esposa de Christian Cueva.

Durante una actividad, la madre de los hijos del jugador de Cienciano reveló la verdadera relación que tiene con Paul, con quien se le observa continuamente en redes sociales, deleitando mucho cariño.

“Somos compañeros de trabajo porque tenemos que hacer contenido (en las plataformas digitales). Hay entidades que nos han contratado juntos (…) Por ahora es mi amigo, nos estamos conociendo”, comentó en un primer momento.

¿INDIRECTA PARA CHRISTIAN CUEVA?

Al ser consultada sobre el aporte que hace Paul Michael en su vida, Pamela López enfatizó que el bailarín y cantante ha sacado cosas que nunca había experimentado. “Me está ayudando a seguir avanzando (…) Me está sumando y no me resta”.