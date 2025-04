Vanessa Pumarica a Christian Domínguez: “Si te portas mal con Pamela Franco, te vuelves mi enemigo”

Tras conocerse la infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco con Mary Moncada hace unos años atrás, la amiga de la exintegrante de Alma Bella, Vanessa Pumarica hizo una increíble revelación de lo que le dijo al conductor de Préndete cuando estaba con la ahora pareja de Christian Cueva.

Durante la emisión de Todo Se Filtra, Vanessa aseguró que se hizo amiga del líder de La Gran Orquesta Internacional, debido al amorío que tuvo con la cantante, sin embargo, le precisó que, si le hacía algún tipo de daño a Pamela, le pondría la cruz.

“Tú eres mi amigo porque estas con Pamela y mientras tu te portes bien, llevaríamos las cosas en paz. Le dije: Tú te portas mal con ella (Pamela Franco) y automáticamente te vuelves mi enemigo”, comentó en el programa de Kurt Villavicencio.

NO CONFIABA PLENAMENTE EN CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

A pesar del historial que tenía Christian Domínguez por haber engañado a sus exparejas como Karla Tarazona o Isabel Acevedo conocido como ‘La Chabelita’, Vanessa Pumarica mencionó que confiaba que Christian Domínguez no le iba a hacer daño a su amiga.

“Las personas que estuvimos siempre con Pamela, no hemos podido ver si Christian la engaño o no (…) El respetaba la relación que tenía con Pamela (…) Confiar en Christian no, pero si pensé que por su edad había madurado”, precisó.