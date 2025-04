Kurt Villavicencio a Alejandra previo a su boda con Said: “Está haciendo un show de su matrimonio”

Quedan menos de cinco días para que se realice la “matrimonio” del año entre Alejandra Baigorria y Said Palao, pareja que lleva más de tres años en una relación, por lo que este sábado 26 de abril tirarán la casa por la ventana en este momento histórico.

Antes de que suenen las campanas de boda, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio decidió enviarle un mensaje a la empresaria, indicando que está aprovechando las cámaras para exhibir su alianza para la eternidad con el chico reality.

“Ojalá que está relación perdure en el tiempo, por la intensa que es Alejandra. Ella prácticamente está haciendo un show de su matrimonio. Ya ha hecho un show de la despedida de soltera que se fue a Cartagena de India llevándose un parante con el novio, haciéndose la chistosa”, precisó.

ALEJANDRA ES LA MÁS ILUSIONADA CON LA BODA

Para Kurt Villavicencio, Said Palao no se encuentra 100% convencido de llegar al altar en estos momentos, por lo que cree que Alejandra Baigorria es la más entusiasmada con el matrimonio. “Él no tenía en sus planes de casarse, jamás, ni con la Baigorria, ni con nadie. Queda claro que la idea de la boda es de Alejandra”.