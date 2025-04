Kurt Villavicencio a Yahaira Plasencia sobre fans: “Primera vez que aparece con seguidores”

En medio del conflicto legal de Jefferson Farfán y Darinka Ramirez, la expareja de ‘La foquita’, Yahaira Plasencia apareció en la palestra de Chollywood, pero esta vez, en compañía de un club de fans, quienes la esperaban a su salida de una radio local.

Tras este hecho, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio opinó sobre la “portátil” que llegó apoyar a ‘la patrona’ a la emisora y dejó abierta la posibilidad de que las personas que la acompañaron fueron contratadas por ella misma.

“Ellas no son las caseritas que venían al público de Préndete, cuando hacíamos el trampolín en el programa. Que no me venga a decir Yahaira que ellas son parte de su club de fans (…) Tantas veces que cubrimos sus eventos, pero es la primera vez que aparece un club de fans de Yahaira Plasencia”, comentó.

SERÁN LAS MISMAS PERSONAS QUE APARECEN EN OTROS PROGRAMAS

Como para no perder la buena memoria que tiene Kurt Villavicencio, el conductor aseguró que las presuntas seguidoras de la exintegrante de Son Tentación, aparece en diversos programas de la televisión peruana.