Kurt Villavicencio a Farfán: “Que no venga a decir que no quería exponer a los medios a Darinka”

En medio del conflicto que iniciaron Jefferson Farfán y Darinka Ramírez por una denuncia de violencia psicológica en contra del exfutbolista de Alianza Lima, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio opinó acerca del tema.

Kurt respondió a las declaraciones de ‘La foquita’, quien había mencionado que no quería exponer a la madre de su última hija y precisó que todo fue parte de una estrategia de la actual pareja de Xiomy Kanashiro.

“Jefferson que no me venga con cuentos de que él no quería exponerle a Darinka Ramírez a todo el acoso de la prensa. Acá él no ha querido que la gente se entere que iba a tener una hija. Esa parte si critico a Jefferson Farfán”, comentó.

MENSAJE PARA FARFÁN

Tras las revelaciones de Darinka Ramírez junto a Magaly Medina, a quien le mencionó que se dio cuenta de su embarazo al quito mes, Kurt Villavicencio precisó que Farfán debió estar con la madre de su pequeña desde el primer momento que se enteró de la noticia.

“Desde ese momento en el que Jefferson se entera que estaba por nacer su bebe, así sea en el sexto mes, séptimo mes o un día antes de que Darinka de a luz. El debió estar desde ese momento estar presente en los últimos chequeos médicos de Darinka”, precisó.