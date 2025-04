Kurt Villavicencio sobre Pamela López: “No vengas con cuentos, no trabajas en la Casa de la Salsa”

El último fin de semana, las cámaras de Todo Se Filtra captaron a Pamela López ingresando a la Casa de la Salsa junto a su pareja, Paul Michael. Durante su recorrido, la aún esposa de Christian Cueva aseguró que ella trabajaba en la discoteca.

Ante estas declaraciones, el conductor del programa Kurt Villavicencio desmintió a Pamela, indicando que muchas veces intenta maquillar la verdad, para salir libre de polvo y paja, y no estar en boca de todos las personas.

“No nos vengas con cuentos, es mejor decir: Vengo a divertirme porque me da la gana o me encanta la salsa y porque estoy con mi chibolo y quiero gozarla con mi chibolo, porque quedas peor Pamela. Tu no estás trabajando en la Casa de la Salsa”, manifestó.

PAMELA LÓPEZ ESTARÍA ‘PECHANDO’ A PAUL MICHAEL

En las imágenes que se registraron para Todo Se Filtra, se pudo observar a Pamela López sacando dinero para comprar más bebidas alcohólicas en el interior de la discoteca, por lo que muchos presumen que la madre de los hijos de Cueva estaría ‘pechando’ al exintegrante de La Combinación de La Habana.