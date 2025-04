Vernis Hernández multiplica por cero a Maria Grazia Polanco: “Ella no existe”

Al parecer una nueva pelea se avecina en Chollywood. Esta vez, entre Vernis Hernández y la exintegrante de Bembe, Maria Grazia Polanco, con quien habría tenido algún tipo de conflicto tiempo atrás.

En conversación con Todo Se Filtra, Vernis multiplicó por cero a la solista, con quien habría viviendo inconveniente amoroso años atrás, sin embargo, la cubana no se animó a contar las verdaderas causas del altercado.

“Para mí, esa época ya pasó y hablar de ella, es igual. Para mí ella, no existe, ósea está ahí. Lo que pasa es que algún contacto o alguna relación con ella, no va a haber (…) Me la he cruzado, pero es una más del montón”, mencionó.

¿QUÉ DIJO MARIA GRAZIA POLANCO?

Al escuchar ello, Maria Grazia Polanco aseveró que no sabe las verdaderas causas de este conflicto que tendría con Vernis Hernández. “La verdad no sé, estoy completamente desvinculada de ese tema (sobre Carlos Gonzáles)”.