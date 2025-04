Maryto marca distancia de Giuliana Rengifo: “No tenemos contacto, ni comunicación”

A pesar de que se veían muy enamorados frente a las cámaras de televisión, Maryto y Giuliana Rengifo decidieron ponerle punto final a su relación semanas atrás, y desde ese momento, se han estado lanzando indirectos.

Tras estos hechos, el salsero conversó con Todo Se Filtra y marcó distancia con Giuliana, a quien le dijo que si coinciden en algún lugar no tendría ningún tipo de inconveniente para decirle hola o preguntarle como le ha ido en estos momentos.

“Le deseo lo mejor del mundo, no le deseo nada malo. Muchas cosas me han pasado por la vida (…) No tenemos contacto ni comunicación, ni nada, pero igual el día que la veo la saludaré Siempre cada vez que la vea (Giuliana Rengifo) la voy a saludar, así no me conozca. El saludo no quita lo cortes ni lo valiente”, mencionó el cantante.

NO SE SUBIRÍA AL MISMO ESCENARIO QUE ELLA

Lo que, si dejo en claro Maryto, es que sería muy difícil que pueda coincidir en el mismo escenario con Giuliana Rengifo, debido a que quiere dejar de lado las habladurías. “Se pondrían a especular cosas que no son, prefiero evitar. Estaría un poco complicado (cantar en el mismo escenario)".