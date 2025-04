Evelyn Vela arremete contra Melissa Klug: “Decía querer a mi hija, pero la insultaba”

Tiempo atrás eran muy buenas compañeras en las juergas que asistían, pero con el transcurrir de los años, todo ello quedó en el pasado. Luego de las revelaciones en El Valor de la Verdad de Melissa Klug donde habló sobre el distanciamiento de Evelyn Vela, la ‘Reina del Sur’ decidió responderle a ‘La blanca de Chucuito’.

Durante una entrevista en Todo Se Filtra con Alexandra Hörler y Kathy Sheen, Evelyn contó que Melissa manifestó en el temible sillón rojo, que tenía un gran cariño a sus familiares, sin embargo, había momentos en los que arremetía contra una de sus hijas.

“Ella dice en El Valor de la Verdad que quiere a mis hijos, pero Kathy acaba de ver un mensaje donde insulta a mi hija. Si tu quieres a una persona, no la ofendes”, comentó la examiga de Melissa Klug.

AYUDÓ A JESÚS BARCO CON SU NUEVO EQUIPO

Por otro lado, Evelyn Vela reveló que meses atrás, le brindó su ayuda al padre de la última hija de Jesús Barco luego de haber firmado por club del interior del país con unos papeleos para tener un domicilio donde descansar.

“Él está jugando en un equipo de fútbol de Nazca y la persona encargada de ese equipo es bien amiga mía. Entonces, me pidió que lo llame para que firme el contrato (…) Me decía que tenía que venir a ver a la bebé a cada rato y era un gasto (…) Quería que lo ayude para que le den una casa para que él no gaste de su plata (…) Fui una intermediaria para que Jesús tenga una casa”, manifestó.