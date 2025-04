Kurt Villavicencio sobre debut de Romina Gachoy como cantante: “Prefiero la voz de Millet”

La modelo uruguaya, Romina Gachoy, está haciendo sus pininos como cantante, lo cual ha causado diversas críticas en Chollywood. Al conocerse esta nueva faceta de la pareja de Jean Paul Santa María, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, dio una opinión al respecto.

En declaraciones en el programa, Kurt aseguró que la voz de Romina no la convence, por lo que mil veces prefiere ver en el escenario a Millet Figueroa, quien tampoco la hace muy bien cuando se sube a un escenario a cantar.

“Voy a decir algo que nunca me imagine decir. Prefiero la voz de Millet Figueroa que esos gallos de Romina Gachoy. Ni en el karaoke, me atrevería a cantar con esa voz (…) Quizás el tema del OnlyFans ya fue, seguro ya no le da muchas utilidades”, aseveró.

SU PAREJA TAMPOCO ES UN BUEN CANTANTE

De acuerdo a Kurt Villavicencio, el padre de los hijos de Romina Gachoy, Jean Paul Santamaría, a pesar de haber pasado por diferentes orquestas de cumbia del Perú, no es un cantante en el que la uruguaya, podría tomar como ejemplo a seguir. “Canta maso menos, tampoco es que sea el gran cantante”.