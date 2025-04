Ivana Yturbe asegura que Alejandra Baigorria no la invitó a su boda, a pesar de que son amigas

A pocas semanas de realizarse la que sería la boda del año entre Alejandra Baigorria y Said Palao, la modelo Ivana Yturbe aseguró que no ha recibido ningún parte, a pesar de que tiene una amistad con la ‘gringa de Gamarra’.

“No me han invitado. De hecho, yo trabajo con Ale, tengo una empresa de productos para el cabello. Yo trabajo con la peluquería de Ale (…) Ella trabaja con mis productos, pero realmente todavía no me llega la invitación”, manifestó en Todo Se Filtra.

Asimismo, Ivana manifestó que, si para la fecha del matrimonio se encuentra en Lima, con todo gusto asistirá a la ceremonia, pero si se encuentra en Cusco donde radica junto a ‘Beto’ da Silva y su hija, tendrá que enviarle los mejores deseos por redes sociales.

NO PERDONARÍA UNA INFELIDAD DEL FUTBOLISTA

Tras ser consultada sobre una presunta infidelidad que podría cometer su esposo, Ivana Yturbe dejó las cosas claras y mencionó que por nada del mundo le daría una nueva oportunidad al padre de su hija. “No por nada (perdonaría una infidelidad)”.