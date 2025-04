Alisson Pastor marca distancia con Greissy Ortega y su hermano Randol

Tras conocerse que Greissy Ortega se convertirá en madre una vez más, pero ahora con Randol Pastor, la hermana del cantante, Alisson Pastor, marcó distancia con su cuñada y hermano, deseándole la mejor de la suerte a ambos.

“No la he estado viendo, no se en que andará. Espero que les vaya bien. Creo que tiene seis meses (de embarazo Greissy). No convivo mucho con ella, quien está en sus cosas. Lo que sé es que ambos están bien”, declaró para las cámaras de Todo Se Filtra.

Asimismo, la pareja de Erick Elera sostuvo que su familia si ha aceptado a la hermana de Milena Zárate, pero no están al pendiente de la vida de Greissy y Randol, debido a que son dos personas adultas, que saben lo que hacen.

NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

Al ser consultada sobre una futura infidelidad del padre de sus hijos, Alisson Pastor dejó en claro que no le perdonaría nada. “No hay forma. Erick sabe que nunca perdonaría una infidelidad y el tampoco lo haría (…) Si pasará, volteó la página y continuó”.