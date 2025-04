Kurt Villavicencio arremete contra Xiomy Kanashiro: “Tiene unas actitudes de diva”

Luego de la visita de las conductoras de Zona Musical a los estudios de Préndete, donde una de las presencias más esperadas era la de Xiomy Kanashiro, quien tuvo un inconveniente con el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio, por una entrevista.

Tras este impase, el conductor reveló que en el programa algunos detalles de lo que sucedió con la exintegrante de Alma Bella y comparó a la popular ‘Chinita’ con una de las exparejas de Jefferson Farfán.

“Me hizo recordar las épocas cuando era reportero y me mandaban a buscar a Yahaira Plasencia y también me choteaba. Será que Jefferson Farfán las amolda de esa forma para saber a quien si y a quien no declarar”, manifestó.

TIENE UNAS ACTITUDES DE DIVA

Adicionalmente, Kurt Villavicencio no se guardó nada y enfatizó que Xiomy Kanashiro viene adoptando actitudes de una personalidad muy famosa, por lo que debería ser un poco más humilde y tener los pies sobre la tierra.

“Te criticamos porque tienes unas actitudes de diva total. Creo que hay que bajarle un poco las revoluciones, porque estas pisando huevos totalmente hijita. Quería hacerte una entrevista bonita”, sostuvo el conductor.