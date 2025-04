‘Tenchy’ Ugaz afirma que tiene amistad con Pamela López: “La conozco desde hace 20 años”

Tras las revelaciones de Melissa Klug en El Valor de la Verdad el último domingo, siguen trayendo cola. En medio de su participación, ‘la blanca de Chucuito’ aseguró que Pamela López le habría sido infiel a Christian Cueva con algunos futbolistas de Trujillo, entre los que salió a la luz el nombre de ‘Tenchy’ Ugaz.

En comunicación con Todo Se Filtra, el exjugador desmintió todo lo contado por Melissa en el temible sillón rojo y aseguró que tiene un vínculo amical con la aún esposa de Cueva desde hace casi dos décadas.

“Primero para confirmar, yo con la señora Pamela López, no he tenido nada que ver, solamente es un tema de amistad. En el año 2005 que coincidimos con amigos en común y desde ahí nació una amistad con la señora Pamela López”, mencionó.

LO HEMOS TOMADO COMO UNA BROMA

A pesar de las acusaciones de Melissa Klug, Tenchy Ugaz reveló que vio la edición del programa junto a su pareja, y ambos, no tuvieron ningún inconveniente al respecto, por lo que ha sido tomado de manera divertida. “Para que voy a renegar, prefiero tomarlo como una broma y así lo he hecho. Si a mí no me incomoda, ni a mi señora, que puedo hacer, tomarlo como una broma”.