Kurt Villavicencio a Macarena Vélez sobre amorío con Juan Ichazo: “No la llevará a nada bueno”

A menos de cuatro días de haberse presentado en El Valor de la Verdad, la polémica entre Macarena Vélez y Juan Ichazo continúa teniendo mayores capítulos. Estos después de que la expareja de Johana ‘nena’ Cubillas indicará algunas cosas que no eran ciertas.

De acuerdo a lo revelado por Beto Ortiz, el argentino le reclamó en varias oportunidades a la chica reality por lo que se venía contando en el programa del Sillón Rojo a pesar de que indicó que no habían tenido algún tipo de contratiempo.

NO LA LLEVARÁ A NADA BUENO

Tras las imágenes difundidas por La Noche Habla donde se observa a Juan Ichazo reclamándole en varias ocasiones a Macarena Vélez a vista y paciencia de su madre, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio opinó al respecto de las imágenes.

En declaraciones, Kurt aseguró que no le ve ningún tipo de futuro al presunto amorío que podría iniciar Macarena con Juan. “Este señor no la conducirá a nada bueno. Que relación estará viviendo Macarena, todo debe ser lindo y precioso al inicio, pero no sabemos en que va a terminar”.