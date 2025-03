Kurt Villavicencio arremete contra Juan Ichazo: “No vale nada, es un tipo creído”

Tras conocerse que Macarena Vélez se encuentra conociendo al padre de los hijos de Johana ‘nena’ Cubillas, Juan Ichazo, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio arremetió contra el saliente de la chica reality tras su participación en El Valor de La Verdad.

Durante la última emisión del programa, Kurt no se guardó nada y calificó a Juan como una persona alzada. Además, cuestionó su presencia en el sillón de los invitados del espacio conducido por Beto Ortiz.

“Realmente me cayó como cuatro patadas al hígado. No sé Macarena que haces con ese tipo que para mí no vale absolutamente nada. Es un déspota, creído y antipático (…) No sé si le vea futuro a esa relación. Es decisión de Macarena”, declaró.

FUE CAPTADO CARGANDO A MACARENA VÉLEZ

Las cámaras de un programa de entretenimiento captaron a Juan Ichazo cargando a Macarena Vélez, quien se encontraba en estado de ebriedad. Luego de ello, surgió un vínculo entre ambos, pero hasta el momento nadie ha querido oficializar.