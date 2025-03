Samantha Batallanos sobre relación con Álvaro Rod: “Estoy feliz y tranquila, es lo más importante”

Tras conocerse la oficialización de la relación entre Samantha Batallanos y Álvaro Rod, la modelo contó en Todo Se Filtra como la está pasando y aseguró que está viviendo lindos momentos al lado del salsero.

“La verdad yo estoy super contenta, estoy bien, tranquila y estoy feliz. Creo que eso es lo más importante (…) No sé me declaró en verdad, algún día se me declarará”, manifestó la modelo para el programa conducido por Kurt Villavicencio.

SE NOTA QUE ESTÁ ENAMORADA DE ÁLVARO

Durante sus declaraciones, se pudo escuchar a una Samantha Batallanos super enamorada de Álvaro Rod, a quien califica como una buena persona, que no le podría hacer daño, ni mucho menos engañarla.

“Yo le creo a él, y para mi la palabra de él es lo último que prima, lo más importante y esa es la base que debe tener nuestra relación ¿no? Y confianza y eso, que su palabra sea lo más importante y yo estoy super tranquila porque le creo”, expresó.