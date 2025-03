Kurt Villavicencio arremete contra Marisol: “Predica unas cosas y a la hora de la hora no lo cumple”

Las revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad aún siguen estando en el ojo de la tormenta. Esta vez, en un concierto Marisol decidió hacer oídos sordos al presunto vínculo con Christian Cueva y no se pronunció al respecto.

Ante esta situación, el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio no se guardó nada y arremetió contra la cantante de cumbia, quien en la gran parte de sus canciones que comparte les canta a las personas engañadas, pero al parecer no lo pone en práctica.

“Si están franca para decir las cosas porque no responde. Si la fregué me gustaba Cueva y encima me quería meter en la relación con Cueva y la López. La señora Marisol predica unas cosas y a la hora de la hora no lo hace”, expresó.

CARTA NOTARIAL PARA PAMELA LÓPEZ

Tras los presuntos vínculos de Marisol con Christian Cueva, ‘La faraona’ aseguró que la enviado una carta notarial a la madre de los hijos del jugador de Cienciano, para que pueda cambiar su versión brindada en el temible ‘sillón rojo’.