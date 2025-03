Grasse Becerra arremete contra Christian Cueva: “Que asco, nunca he salido con él”

Tras las revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad, diversos nombres de mujeres que ha contacto Christian Cueva están saliendo a la luz. Una de ellas sería, Grasse Becerra, quien hizo una increíble revelación a las cámaras de Todo Se Filtra.

En conversación, la modelo aseguró que ‘Aladino’ la contactó en algunas ocasiones, pero en todo momento rechazó encontrarse con el pelotero, ya que no lo consideraba una persona que reúna las cualidades que está buscando en un hombre.

“No voy a decir nada, son cosas del pasado. Que asco, nunca he salido con Cueva yo, nunca jamás. Que horrible (…) Una amiga me lo presentó, no le presté atención, pero es feo”, manifestó Grasse sin pelos en la lengua.

DESCARTA A LOS FUTBOLISTAS EN SU VIDA AMOROSA

Para nadie es un secreto que los futbolistas muchas veces tiene una vida extrovertida, por lo que Grasse Becerra descartó de plano poder iniciar algo con algún pelotero. “Nunca he estado con ninguno (jugador), no me gustan, no son mis tipos, soy muy celosa y los futbolistas son muy felices, así que no podría”.