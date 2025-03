Lucho ‘Mi Barrunto’: “Aparentemente Cueva le descubrió mensajes a Pamela López con otro hombre”

Como un defensor acérrimo de Christian Cueva, Luis Sánchez mejor conocido como ‘Lucho’ Mi Barrunto sacó las garras por su compadre y en una entrevista con Kurt Villavicencio reveló que el jugador de Cienciano le habría descubierto conversaciones a Pamela López con un hombre que no era el pelotero cuando estuvieron fuera del país.

“El cumpleaños de mi esposa es el 21 de noviembre y el 23 es del ‘Cholo’ (Cueva) y nos fuimos a Tulum a pasear. Lo que estuvieron ahí, vieron un conflicto que no lo origino Christian, pero nunca quiso hablar de eso (…) Aparentemente le habría descubierto unos mensajes (con otro hombre), pero no podría confirmar porque no he visto nada”, comentó.

SOBRE VÍNCULOS CON MARISOL

En medio de las revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad, donde contó que descubrió mensajes de Christian Cueva con Marisol, Lucho ‘Mi Barrunto’ aseguró que al pelotero no le gustan las personas mayores. “Mi compadre come pescado fresco, es trujillano (…) Creo que no hubo nada”.

Finalmente, el empresario dejó en claro que nunca ha estado con otras personas que no sean sus esposas. “Yo puedo levantar la mano. Jamás, jamás, he estado con Christian Cueva con mujeres que no sean nuestras esposas”.