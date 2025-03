Christian Domínguez arremete contra Pamela Franco y Cueva: “Dejen de joder** la vida”

Luego de las revelaciones de Pamela López en El Valor de la Verdad donde contó que Pamela Franco había vivido pasajes amorosos junto a Christian Cueva, era indudable que los medios de comunicación abordarán a Christian Domínguez, quien fue la expareja de Franco.

En declaraciones para Todo Se Filtra, el conductor de Préndete no se guardó nada y respondió a las indirectas que le envió la madre de su hija en un podcast, donde también estuvo invitado el jugador de Cienciano.

“Voy hacer un poco duro, pero lo tengo que decir ya: Yo ya quiero que me dejen de jod** la vida a mí, porque yo hablé todo en su momento (…) Dejen de joder** la vida a mí porque yo estoy tranquilo”, manifestó el líder de la Gran Orquesta en un tono furioso.

RECONOZCO TODOS MIS ERRORES

Durante las declaraciones de Pamela Franco, la cantante aseguró que Christian Domínguez no tenía bien puestos los huev**, por lo que el actor no dudó en responderle de inmediato. “Creo que se está equivocando de persona, yo siempre los he tenido bien puestos por eso siempre he salido apechugar solo todos mis errores y eso que quede claro”.