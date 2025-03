Beto Ortiz se confiesa fan de Shirley Arica: “Debería tener su propio programa de televisión”

A pocos días del estreno de El Valor de la Verdad por Panamericana Televisión, el conductor del programa, Beto Ortiz estuvo en Todo Se Filtra junto a Kurt Villavicencio, donde hizo una increíble revelación.

Durante la conversación con Kurt, Beto recordó las confesiones de Shirley Arica en el temible ‘Sillón rojo’ y confesó que es un fan de la ‘Chica realidad’, ya que es una persona que se muestra tal y como es en las cámaras.

“Soy un fan absoluto de Shirley Arica. Pienso que debería tener un programa de televisión, debería hacer un show o revista musical. La energía que tiene esa chica y, además, la calle, chispa, velocidad que tiene y nada le da roche, que es una gran ventaja en esta sociedad”, comentó.

¿POR QUÉ NO SALIÓ EL VALOR DE LA VERDAD DE SHIRLEY?

De acuerdo a lo revelado por Beto Ortiz, el canal que anteriormente tenía los derechos del programa no permitió que el episodio de El Valor de la Verdad no salga a la luz, debido a que en aquel momento se involucraban a varios jugadores de la Selección Peruana que había logrado la clasificación a Rusia 2018, por lo que no iba a ser oportuno mancharlos en medio del torneo deportivo.