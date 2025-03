Neutro no se guarda nada y arremete contra Jonathan Maicelo: “Es un ridículo”

Durante las últimas semanas se compartió un video en redes sociales donde se observó en una presunta pelea en el interior de un local a Neutro y Jonathan Maicelo. Tras ese episodio, el streamer habló para las cámaras de Todo Se Filtra.

En declaraciones para el programa conducido por Kurt Villavicencio, el ahora saliente de la actriz, Mayra Goñi no se guardó nada contra el boxeador y le lanzó fuertes calificativos. “Ridículo creo yo. Lo que hizo (golpear) me pareció patético que teniendo como más de 20 años que yo (…) Más habla más de él que de mí”.

TENGO MIS COSAS PROPIAS Y NO COMPARTIDAS

Además, Neutro dejó en claro que todas las cosas que viene consiguiendo en su vida, lo ha logrado en base a su esfuerzo y no tiene nada que deberle a otras personas a comparación como lo viene haciendo Jonathan Maicelo.

“Tengo lo mío propio, lo mío no es compartido con socios. A mí no me invierten el dinero. Mi dinero lo invierto yo solo. Si mañana abro un restaurante va a ser de mi dinero (…) Tiene 20 años más que yo, pero sé que tendré más que él”, declaró el streamer.