Gabriela Herrera sobre Yahaira Plasencia: “Es cantante que le mete el baile, pero no tiene técnica”

Al parecer una nueva guerra en Chollywood está a punto de iniciar. Durante un recorrido de Kurt Villavicencio junto a Gabriela Herrera, la exchica reality fue consultada sobre Yahaira Plasencia y no dudó en responderle al conductor de Todo Se Filtra.

¿QUÉ DIJO GABRIELA SOBRE ‘LA PATRONA’?

Al ser consultada sobre el talento que tiene Yahaira sobre un escenario, Gabriela no dudó en responder todo lo que piensa sobre la expareja de Jefferson Farfán, con declaraciones que no le podrían gustar a ‘La Patrona’.

“Yo he estudiado para el baile, ósea yo me he preparado bailando. Y ella (Yahaira) por ejemplo, es cantante que le mete el baile, pero no tiene técnica bailando”, sostuvo en la conversación con Kurt.

Ante los presuntos vínculos amorosos que existirían entre el productor musical Sergio George y Yahaira Plasencia, Gabriela Herrera no dudó en pronunciarse al respecto y dejó abierta la posibilidad del sentimiento que tendría George a Yahaira. “Lo que se ve, no se pregunta”.