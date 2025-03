Dorita Orbegoso sobre Xiomy Kanashiro: “Creo que se quiere hacer la importante”

Luego del debut de Xiomy Kanashiro en Zona Musical, programa que se trasmite todos los sábados a las 5:00 p.m. en Panamericana Televisión, Dorita Orbegoso se pronunció al respecto del primer programa de la popular ‘Chinita’.

En declaraciones a Todo Se Filtra, la expareja de Luigi Carbajal señaló que Xiomy muchas veces busca hacer la importante cuando se encuentra dando una entrevista o los medios de comunicación la abordan sobre un determinado tema.

“Creo que, en la vida, uno tiene que saber apechugar. Si tu lanzas un comunicado o sale una foto o video. Las pocas entrevistas que he visto de ella (Xiomy), es lo que se ve no se pregunta. Entonces si respondes eso, y luego no quieres hablar, es como jugar. SI me gusta que estén atrás mío, pero me hago la importante”, manifestó.

LE REGALARON EL PROGRAMA QUE CONDUCE

Dorita Orbegoso considera que alguna persona cercana a Xiomy Kanashiro le regaló el programa musical, por lo que ahora se encuentra aprovechando todos los momentos que aparece en la televisión peruana.